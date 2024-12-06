06 декабря 2024

В аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы перенесли на ночь и на утро (архивное фото)
Рейсы перенесли на ночь и на утро (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы на несколько часов до Санкт-Петербурга, Оша (Кыргыстан), Читы, Томска и Нижневартовска. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Вылет самолета из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (рейс FV-6404 перевозчика «Россия») перенесли с 22:25 на 01:15. Этот борт совмещен с рейсом SU-6404 «Аэрофлота». Еще задерживаются два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» до Оша и Читы. Их сдвинули с 00:25 до 03:00 и с 22:15 до 04:30 соответственно. Также вылет перенесли у борта 7R-815 авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга через Нижневартовск до Томска с 03:25 до 05:45.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментарием. На момент публикации ответы не поступили.

Ситуация с рейсами на момент публикации
Ситуация с рейсами на момент публикации
Фото:
Борт до Санкт-Петербурга вылетит из Кольцово в 01:15
Борт до Санкт-Петербурга вылетит из Кольцово в 01:15
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В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы на несколько часов до Санкт-Петербурга, Оша (Кыргыстан), Читы, Томска и Нижневартовска. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Вылет самолета из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (рейс FV-6404 перевозчика «Россия») перенесли с 22:25 на 01:15. Этот борт совмещен с рейсом SU-6404 «Аэрофлота». Еще задерживаются два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» до Оша и Читы. Их сдвинули с 00:25 до 03:00 и с 22:15 до 04:30 соответственно. Также вылет перенесли у борта 7R-815 авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга через Нижневартовск до Томска с 03:25 до 05:45. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментарием. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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