В Перми 45 домов останется без воды на весь день

В субботу, 7 декабря, в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«В связи с планово-ремонтными работами 7 декабря с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18А, 18Б, 20, 22, 24, 9, ул. Баумана, 17, ул. Мира, 28, 30, 64, 66, 66А, 66Б, 66В, 68, 68А, ул. Советской Армии, 28, ул. Чайковского, 33, 35», — сказано в сообщении.
С 9:00 7 декабря до 10:00 8 декабря не будет воды в домах по адресам:
- ул. Монастырская, 161,
- ул. Толмачева, 17,
- ул. Якуба Коласа, 10, 12, 6.
С 10:00 7 декабря до 10:00 8 декабря без воды останутся:
- ул. Инженерная, 10, 12, 14, 3А, 5, 6, 6А,
- ул. Ким, 49, 53, 55, 57А,
- ул. Металлистов, 15, 19,
- ул. Николая Быстрых, 3, 5, 7.
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