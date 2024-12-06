06 декабря 2024

В Перми 45 домов останется без воды на весь день

В Перми в нескольких районах в выходные отключат воду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение воды планируется из-за проведения работ на сетях
Отключение воды планируется из-за проведения работ на сетях Фото:

В  субботу, 7 декабря, в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«В связи с планово-ремонтными работами 7 декабря с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18А, 18Б, 20, 22, 24, 9, ул. Баумана, 17, ул. Мира, 28, 30, 64, 66, 66А, 66Б, 66В, 68, 68А, ул. Советской Армии, 28, ул. Чайковского, 33, 35», — сказано в сообщении.

С 9:00 7 декабря до 10:00 8 декабря не будет воды в домах по адресам:

  • ул. Монастырская, 161,
  • ул. Толмачева, 17,
  • ул. Якуба Коласа, 10, 12, 6.

С 10:00 7 декабря до 10:00 8 декабря без воды останутся:

  • ул. Инженерная, 10, 12, 14, 3А, 5, 6, 6А,
  • ул. Ким, 49, 53, 55, 57А,
  • ул. Металлистов, 15, 19,
  • ул. Николая Быстрых, 3, 5, 7.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В  субботу, 7 декабря, в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «В связи с планово-ремонтными работами 7 декабря с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18А, 18Б, 20, 22, 24, 9, ул. Баумана, 17, ул. Мира, 28, 30, 64, 66, 66А, 66Б, 66В, 68, 68А, ул. Советской Армии, 28, ул. Чайковского, 33, 35», — сказано в сообщении. С 9:00 7 декабря до 10:00 8 декабря не будет воды в домах по адресам: С 10:00 7 декабря до 10:00 8 декабря без воды останутся:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...