РКН потребовал у сервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

07 декабря 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Первые песни группы «Руки вверх!» стали поводом для судебных разбирательств Фото: Илья Московец © URA.RU Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму о российской поп-группе «Руки вверх!» в связи с решением Мосгорсуда о наложении обеспечительных мер на фонограммы музыкального коллектива. Соответствующие уведомления от надзорного органа получены четырьмя крупными онлайн-кинотеатрами. Новость по теме «Ведомости»: Сергей Жуков судится за песни «Руки вверх!» «6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки вверх!“. После определений Могорсуда от 3—5 декабря РКН адресовал уведомления о необходимости удалить этот фильм из каталогов», — пишут «Ведомости». Представители ряда популярных видеосервисов подтвердили получение уведомлений и заявили о своем намерении выполнить предписания Роскомнадзора. Ранее суд удовлетворил требования «Компании Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др. Как сообщало URA.RU, основатель и солист коллектива Сергей Жуков судится за композиции «Руки вверх!». Он требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». Фильм «Руки вверх!» был презентован 10 октября. Картина погружает зрителя в историю фронтмена группы Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму о российской поп-группе «Руки вверх!» в связи с решением Мосгорсуда о наложении обеспечительных мер на фонограммы музыкального коллектива. Соответствующие уведомления от надзорного органа получены четырьмя крупными онлайн-кинотеатрами. «6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки вверх!“. После определений Могорсуда от 3—5 декабря РКН адресовал уведомления о необходимости удалить этот фильм из каталогов», — пишут «Ведомости». Представители ряда популярных видеосервисов подтвердили получение уведомлений и заявили о своем намерении выполнить предписания Роскомнадзора. Ранее суд удовлетворил требования «Компании Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др. Как сообщало URA.RU, основатель и солист коллектива Сергей Жуков судится за композиции «Руки вверх!». Он требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». Фильм «Руки вверх!» был презентован 10 октября. Картина погружает зрителя в историю фронтмена группы Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения.