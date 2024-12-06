РКН потребовал у сервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму о российской поп-группе «Руки вверх!» в связи с решением Мосгорсуда о наложении обеспечительных мер на фонограммы музыкального коллектива. Соответствующие уведомления от надзорного органа получены четырьмя крупными онлайн-кинотеатрами.
«6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки вверх!“. После определений Могорсуда от 3—5 декабря РКН адресовал уведомления о необходимости удалить этот фильм из каталогов», — пишут «Ведомости».
Представители ряда популярных видеосервисов подтвердили получение уведомлений и заявили о своем намерении выполнить предписания Роскомнадзора. Ранее суд удовлетворил требования «Компании Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др.
Как сообщало URA.RU, основатель и солист коллектива Сергей Жуков судится за композиции «Руки вверх!». Он требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!».
Фильм «Руки вверх!» был презентован 10 октября. Картина погружает зрителя в историю фронтмена группы Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения.
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