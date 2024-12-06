06 декабря 2024

РКН потребовал у сервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

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Открытие «Руки Вверх! Бар». Екатеринбург, бар руки вверх, жуков сергей фото
Первые песни группы «Руки вверх!» стали поводом для судебных разбирательств Фото:

Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму о российской поп-группе «Руки вверх!» в связи с решением Мосгорсуда о наложении обеспечительных мер на фонограммы музыкального коллектива. Соответствующие уведомления от надзорного органа получены четырьмя крупными онлайн-кинотеатрами.

Новость по теме
«Ведомости»: Сергей Жуков судится за песни «Руки вверх!»

«6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки вверх!“. После определений Могорсуда от 3—5 декабря РКН адресовал уведомления о необходимости удалить этот фильм из каталогов», — пишут «Ведомости».

Представители ряда популярных видеосервисов подтвердили получение уведомлений и заявили о своем намерении выполнить предписания Роскомнадзора. Ранее суд удовлетворил требования «Компании Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др.

Как сообщало URA.RU, основатель и солист коллектива Сергей Жуков судится за композиции «Руки вверх!». Он требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!».

Фильм «Руки вверх!» был презентован 10 октября. Картина погружает зрителя в историю фронтмена группы Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения.

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Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму о российской поп-группе «Руки вверх!» в связи с решением Мосгорсуда о наложении обеспечительных мер на фонограммы музыкального коллектива. Соответствующие уведомления от надзорного органа получены четырьмя крупными онлайн-кинотеатрами. «6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки вверх!“. После определений Могорсуда от 3—5 декабря РКН адресовал уведомления о необходимости удалить этот фильм из каталогов», — пишут «Ведомости». Представители ряда популярных видеосервисов подтвердили получение уведомлений и заявили о своем намерении выполнить предписания Роскомнадзора. Ранее суд удовлетворил требования «Компании Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др. Как сообщало URA.RU, основатель и солист коллектива Сергей Жуков судится за композиции «Руки вверх!». Он требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». Фильм «Руки вверх!» был презентован 10 октября. Картина погружает зрителя в историю фронтмена группы Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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