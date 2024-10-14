Российское кино осени 2024: что нас ждет на большом экране

14 октября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Рассказываем о самых громких и ожидаемых отечественных фильмах 2024 года Фото: кадр из фильма «Ходжа Насреддин», 2024, реж. Тимур Бекмамбетов, Базелевс Продакшн Желтые листья (а где-то уже и снег) — не повод хандрить и скучать, ведь осенью есть много вариантов хорошо провести время. Например, в кинотеатре. Этой осенью в прокат выйдут десятки фильмов — от захватывающих триллеров до душевных мелодрам. Топ самых ожидаемых зарубежных фильмов и сериалов этого сезона мы уже составили (почитать можно тут). Теперь приводим обзор российских кинолент, которые выйдут этой осенью (вы не имеете права их пропустить). «Обе две» О чем: главная героиня истории — четырнадцатилетняя Глаша, проживающая с бабушкой в городе Шуя и мечтающая стать режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая тетя Валя, но Глаша не согласна с таким порядком вещей. Она убегает в Москву к младшей тете Ане, которая еще не готова взять на себя ответственность за племянницу. Вместе они отправляются в путешествие, которое изменяет их обеих. В ролях: Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина и другие. Премьера: 5 сентября Фильм представляет собой душевный роуд-муви о поиске себя. Фото: кадр из фильма «Обе две», 2024, реж. Владимир Котт, Кинодом «Затерянные» О чем: четверо коллег отправляются в командировку, чтобы заключить важный контракт и получить повышение. На обратном пути они оказываются в таинственном городке без денег и связи. Все их планы рушатся. В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый и другие. Премьера: 5 сентября «Руки вверх» О чем: сюжет фильма вращается вокруг группы «Руки вверх», которая готовится к большому сольному концерту. Однако накануне выступления на солиста Сергея Жукова совершают покушение. Хотя Жуков остается жив и невредим, следователь Павлов принимается за расследование, уверенный, что ключ к разгадке кроется в истории группы. Картина также погружает зрителя в историю Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения. В фильме снялись такие актеры как Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков в роли самого себя, Алексей Потехин, Виктория Полторак, Екатерина Климова и Олег Алмазов. Премьера: 10 октября Кинокартина погрузит зрителей в головокружительный путь музыкантов к успеху и личные переживания фронтмена коллектива. Фото: кадр из фильма «Руки Вверх!», 2024, реж. Аскар Узабаев, Кинокомпания «Темп»

«Пальма 2» О чем: после завершения карьеры в гражданской авиации глава семейства Лазаревых принимает решение о переезде в отдаленный уголок страны. На новом месте члены семьи, включая детей и взрослых, а также их верного четвероногого друга — овчарку по имени Пальма, неожиданно обретают нового товарища — маленького медведя, которого называют Мансуром. Однако идиллия нарушается, когда нелегальные охотники похищают медвежонка. Не раздумывая, Пальма устремляется на поиски своего косолапого приятеля. Теперь перед семьей Лазаревых стоит непростая задача: отыскать и вернуть домой обоих пропавших животных, которые самостоятельно вряд ли смогут найти обратный путь в родные края. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и другие. Премьера: 24 октября 2024 года «Пальма 2» представляет собой продолжение семейной приключенческой ленты о верной овчарке. Фото: кадр из фильма «Пальма 2», 2025, реж. Александр Домогаров мл., Владимир Кондауров, Телеканал «Россия 1» «Ходжа Насреддин» О чем: когда восточный мудрец Ходжа Насреддин видит ослика, страдающего от палящего солнца, он приходит ему на помощь. Человек и животное становятся близкими друзьями и отправляются в незабываемые приключения. Ослик помогает хозяину вернуть возлюбленную из гарема Тамерлана, а сам находит любовь в прекрасной кобылице. В ролях: Константин Хабенский, Евгений Миронов Премьера: 14 ноября «Домовенок Кузя» О чем: в древние времена маленький хранитель домашнего очага по имени Кузя стал жертвой коварного похищения. Злая колдунья Баба-яга решила заполучить его в свое владение. Однако находчивый домовенок сумел перехитрить ведьму и вырваться из ее цепких лап. Спасаясь от преследования, Кузя случайно оказывается в жилище обычной девочки Наташи. Между ними завязывается тайная дружба, о которой не подозревают остальные обитатели дома. Чтобы не выдать свой секрет, домовенок вынужден разыгрывать роль обычной куклы в присутствии других людей. В ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев и другие. Премьера: 19 декабря 2024 года Лента расскажет о домовенке Кузе, сбежавшем от Бабы-яги и попавшем в квартиру девочки Наташи и ее родителей. Фото: кадр из фильма «Домовенок Кузя», 2024, реж. Виктор Лакисов, К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желтые листья (а где-то уже и снег) — не повод хандрить и скучать, ведь осенью есть много вариантов хорошо провести время. Например, в кинотеатре. Этой осенью в прокат выйдут десятки фильмов — от захватывающих триллеров до душевных мелодрам. Топ самых ожидаемых зарубежных фильмов и сериалов этого сезона мы уже составили (почитать можно тут). Теперь приводим обзор российских кинолент, которые выйдут этой осенью (вы не имеете права их пропустить). О чем: главная героиня истории — четырнадцатилетняя Глаша, проживающая с бабушкой в городе Шуя и мечтающая стать режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая тетя Валя, но Глаша не согласна с таким порядком вещей. Она убегает в Москву к младшей тете Ане, которая еще не готова взять на себя ответственность за племянницу. Вместе они отправляются в путешествие, которое изменяет их обеих. В ролях: Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина и другие. Премьера: 5 сентября О чем: четверо коллег отправляются в командировку, чтобы заключить важный контракт и получить повышение. На обратном пути они оказываются в таинственном городке без денег и связи. Все их планы рушатся. В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый и другие. Премьера: 5 сентября О чем: сюжет фильма вращается вокруг группы «Руки вверх», которая готовится к большому сольному концерту. Однако накануне выступления на солиста Сергея Жукова совершают покушение. Хотя Жуков остается жив и невредим, следователь Павлов принимается за расследование, уверенный, что ключ к разгадке кроется в истории группы. Картина также погружает зрителя в историю Сергея Жукова, который поднялся из провинциального мальчика до статуса одного из самых популярных артистов страны и иконы целого поколения. В фильме снялись такие актеры как Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков в роли самого себя, Алексей Потехин, Виктория Полторак, Екатерина Климова и Олег Алмазов. Премьера: 10 октября О чем: после завершения карьеры в гражданской авиации глава семейства Лазаревых принимает решение о переезде в отдаленный уголок страны. На новом месте члены семьи, включая детей и взрослых, а также их верного четвероногого друга — овчарку по имени Пальма, неожиданно обретают нового товарища — маленького медведя, которого называют Мансуром. Однако идиллия нарушается, когда нелегальные охотники похищают медвежонка. Не раздумывая, Пальма устремляется на поиски своего косолапого приятеля. Теперь перед семьей Лазаревых стоит непростая задача: отыскать и вернуть домой обоих пропавших животных, которые самостоятельно вряд ли смогут найти обратный путь в родные края. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и другие. Премьера: 24 октября 2024 года О чем: когда восточный мудрец Ходжа Насреддин видит ослика, страдающего от палящего солнца, он приходит ему на помощь. Человек и животное становятся близкими друзьями и отправляются в незабываемые приключения. Ослик помогает хозяину вернуть возлюбленную из гарема Тамерлана, а сам находит любовь в прекрасной кобылице. В ролях: Константин Хабенский, Евгений Миронов Премьера: 14 ноября О чем: в древние времена маленький хранитель домашнего очага по имени Кузя стал жертвой коварного похищения. Злая колдунья Баба-яга решила заполучить его в свое владение. Однако находчивый домовенок сумел перехитрить ведьму и вырваться из ее цепких лап. Спасаясь от преследования, Кузя случайно оказывается в жилище обычной девочки Наташи. Между ними завязывается тайная дружба, о которой не подозревают остальные обитатели дома. Чтобы не выдать свой секрет, домовенок вынужден разыгрывать роль обычной куклы в присутствии других людей. В ролях: Алика Смехова, София Петрова, Марк Богатырев и другие. Премьера: 19 декабря 2024 года