Депутат Госдумы призвала свердловчанок жениться на русских мужчинах

Свердловчанки должны выходить замуж за русских мужчин, чтобы уменьшить количество фиктивных браков с мигрантами. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.
«Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные, вас будут любить, носить на руках и осыпать розами. И не только к 8 марта. Но это, конечно, мое мнение. Мы надеемся, что будет таких браков фиктивных меньше, потому что статистика, знаете, серьезная штука», — поделилась Рябцева в эфире ОТВ.
По ее словам, женщины надеются на искренние чувства, когда им признаются в любви, и не думают, что это может быть фиктивно. В связи с этим депутат заявила о возможности ужесточения выдачи разрешений на пребывание в России для мигрантов по семейным обстоятельствам — сейчас его можно получить только через три года брака с гражданином РФ.
Ранее Жанна Рябцева поддержала запрет приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Она предложила организовать центры спецподготовки для адаптации к российским школам. Депутат призвала диаспоры участвовать в организации таких учреждений.
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