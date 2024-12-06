06 декабря 2024

Депутат Госдумы призвала свердловчанок жениться на русских мужчинах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жанна Рябцева высоко оценила заботу русских мужчин
Жанна Рябцева высоко оценила заботу русских мужчин Фото:

Свердловчанки должны выходить замуж за русских мужчин, чтобы уменьшить количество фиктивных браков с мигрантами. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.

«Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные, вас будут любить, носить на руках и осыпать розами. И не только к 8 марта. Но это, конечно, мое мнение. Мы надеемся, что будет таких браков фиктивных меньше, потому что статистика, знаете, серьезная штука», — поделилась Рябцева в эфире ОТВ.

По ее словам, женщины надеются на искренние чувства, когда им признаются в любви, и не думают, что это может быть фиктивно. В связи с этим депутат заявила о возможности ужесточения выдачи разрешений на пребывание в России для мигрантов по семейным обстоятельствам — сейчас его можно получить только через три года брака с гражданином РФ.

Ранее Жанна Рябцева поддержала запрет приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Она предложила организовать центры спецподготовки для адаптации к российским школам. Депутат призвала диаспоры участвовать в организации таких учреждений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанки должны выходить замуж за русских мужчин, чтобы уменьшить количество фиктивных браков с мигрантами. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева. «Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные, вас будут любить, носить на руках и осыпать розами. И не только к 8 марта. Но это, конечно, мое мнение. Мы надеемся, что будет таких браков фиктивных меньше, потому что статистика, знаете, серьезная штука», — поделилась Рябцева в эфире ОТВ. По ее словам, женщины надеются на искренние чувства, когда им признаются в любви, и не думают, что это может быть фиктивно. В связи с этим депутат заявила о возможности ужесточения выдачи разрешений на пребывание в России для мигрантов по семейным обстоятельствам — сейчас его можно получить только через три года брака с гражданином РФ. Ранее Жанна Рябцева поддержала запрет приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Она предложила организовать центры спецподготовки для адаптации к российским школам. Депутат призвала диаспоры участвовать в организации таких учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...