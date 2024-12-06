Свердловский депутат Госдумы поддержала запрет приема детей мигрантов в школы

Запрет приема детей мигрантов без знания русского языка необходим для комфорта всех участников образовательного процесса. Такое мнение озвучила депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.
«Некомфортно чувствует ребенок, который не понимает русский язык. Некомфортно чувствует себя преподаватель, потому что он тогда должен знать армянский, азербайджанский, таджикский, казахский, — у нас должен быть такой учитель», — подчеркнула Рябцева в эфире ОТВ.
Для решения этой проблемы депутат предложила создание специальных подготовительных центров для детей-мигрантов, которые могли бы помочь им адаптироваться к российским школам. Она также отметила возможность участия диаспор в организации таких центров, что поможет решить вопрос коммуникации и обучения, снимая допнагрузку со школьных учителей.
Ранее депутаты заксобрания Свердловской области поддержали идею введения тестирования детей-мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Изначально инициативу выдвинули депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Олег Морозов и ряд их коллег.
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