06 декабря 2024

Свердловчане пережили самую сухую осень за последние 19 лет

Синоптик Пулин: в Свердловской области прошла самая сухая осень с 2005 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Эта осень была еще и одна из самых теплых на Среднем Урале
Эта осень была еще и одна из самых теплых на Среднем Урале Фото:

Осень в Свердловской области была самой сухой с 2005 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин, подводя ее итоги.

«Календарная осень в целом, со средней температурой +5 градусов, стала одной из самых теплых в истории наблюдений, сравнявшись с 2005, 2008 и 2013 годами. Теплее осень была лишь дважды: в 2023 (+5,3 градуса) и в 1923 (+5,4 градуса) годах. За осень выпало 59 миллиметров осадков (из них 30 мм в первой половине ноября), что составляет половину нормы (119 мм) за сезон — самая сухая осень с 2005 года», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее синоптики Уралгидрометцентра дали прогноз на 7–9 декабря в Екатеринбурге и регионе. По их данным, антициклон принесет на Средний Урал осадки при переменной облачности.

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Осень в Свердловской области была самой сухой с 2005 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин, подводя ее итоги. «Календарная осень в целом, со средней температурой +5 градусов, стала одной из самых теплых в истории наблюдений, сравнявшись с 2005, 2008 и 2013 годами. Теплее осень была лишь дважды: в 2023 (+5,3 градуса) и в 1923 (+5,4 градуса) годах. За осень выпало 59 миллиметров осадков (из них 30 мм в первой половине ноября), что составляет половину нормы (119 мм) за сезон — самая сухая осень с 2005 года», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее синоптики Уралгидрометцентра дали прогноз на 7–9 декабря в Екатеринбурге и регионе. По их данным, антициклон принесет на Средний Урал осадки при переменной облачности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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