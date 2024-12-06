Британские гаубицы M777, поставленные Украине Соединенными Штатами, столкнулись с серьезными проблемами износа и боевых потерь в ходе боевых действий против Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает американское издание The National Interest. В частности, отмечается, что у украинских войск закончились боеприпасы для данных полевых орудий, а стволы износились из-за интенсивного использования.
«Как бы великолепно M777 ни действовали для украинцев, их пушки сталкиваются с двойными демонами износа и боевых потерь», — говорится в материале. Несмотря на высокую мобильность и возможность наносить удары на большие расстояния, гаубицы M777 испытывают трудности с поддержанием оперативного состояния в условиях активных боевых действий.
Киев получил от США 142 единицы такого вооружения. Как отмечает издание, британская гаубица M777, известная также как «тройная семерка», обладает калибром 155 мм (6,1 дюйма), что придает ей особенно высокую смертоносность. Эта система артиллерийского вооружения отличается высокой мобильностью на суше, море и в воздухе, а также обладает возможностью частой переброски и повторного развертывания, что способствует повышению ее выживаемости.
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