Mash: силовики нагрянули с проверкой в гей-клуб*, дискредитировавший ВС РФ

В Москве силовики нагрянули с проверкой в ночные гей-клубы (относятся к движению ЛГБТ, признанным в России экстремистским и запрещенным) «Центральная станция» и Bizarre. В ходе обысков были обнаружены наркотические вещества, а также предметы с тематикой БДСМ. Об этом сообщает Mash. До этого авторы канала писали, что во время одной из вечеринок артисты клубы смеялись над российскими военными и пародировали их, надевая форму. Уже тогда предполагалось, что заведения могут прикрыть за дискредитацию ВС РФ.
«Этой ночью в гей-клубе* проводилась вечеринка „Царица пати“. По нашей информации, на огонек забрели полицейские. В заведении нашли кучу всего запретного: всякие вещества и комнаты для БДСМ. После этого силовики зашли в соседний Bizzare. <...> „Центральную станцию“ уже проверяли правоохранители: к ним было много вопросов из-за номеров с дискредитацией», — передают авторы канала.
О проверках ЛГБТ-заведений сообщали еще в октябре. Уже тогда артисты ряда московских клубов демонстрировали на сцене сомнительные выступления, попадающие под категорию дискредитации российских военных. Активисты уже тогда предполагали, что заведения могут закрыть, передает 360.Ru.
*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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