06 декабря 2024

На заводе в Челябинске эвакуировали сотрудников из-за разлитой ртути. Видео

На заводе в Челябинске работники нашли 40 килограмм ртути
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, мчс, спасатели, поисково-спасательная служба
На место ЧП с разлитой ртутью вызвали спасателей Фото:

В подвале одного из предприятий Челябинска работники обнаружили более 40 килограмм ртути. Часть была разлита. На место ЧП вызвали спасателей, сотрудников эвакуировали. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки территории подвального помещения. По прибытию спасатели произвели разведку, в ходе которой обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Несколько разбитых емкостей из стекла и стали причиной ЧП», — написал официальный telegram-канал ПСС.

Как только сотрудники обнаружили разбитые колбы и металлические шарики, они вызвали спасателей. Устранение последствий утечки ртути заняло более двух часов. Специалисты собрали приблизительно один килограмм ртути, а также проветрили помещение и обработали все поверхности специальным нейтрализующим раствором. Ртуть упаковали в специальный контейнеры и передали лицензированной организации, которая занимается хранением и утилизацией таких веществ.

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В подвале одного из предприятий Челябинска работники обнаружили более 40 килограмм ртути. Часть была разлита. На место ЧП вызвали спасателей, сотрудников эвакуировали. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки территории подвального помещения. По прибытию спасатели произвели разведку, в ходе которой обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Несколько разбитых емкостей из стекла и стали причиной ЧП», — написал официальный telegram-канал ПСС. Как только сотрудники обнаружили разбитые колбы и металлические шарики, они вызвали спасателей. Устранение последствий утечки ртути заняло более двух часов. Специалисты собрали приблизительно один килограмм ртути, а также проветрили помещение и обработали все поверхности специальным нейтрализующим раствором. Ртуть упаковали в специальный контейнеры и передали лицензированной организации, которая занимается хранением и утилизацией таких веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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