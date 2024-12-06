В подвале одного из предприятий Челябинска работники обнаружили более 40 килограмм ртути. Часть была разлита. На место ЧП вызвали спасателей, сотрудников эвакуировали. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки территории подвального помещения. По прибытию спасатели произвели разведку, в ходе которой обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Несколько разбитых емкостей из стекла и стали причиной ЧП», — написал официальный telegram-канал ПСС.
Как только сотрудники обнаружили разбитые колбы и металлические шарики, они вызвали спасателей. Устранение последствий утечки ртути заняло более двух часов. Специалисты собрали приблизительно один килограмм ртути, а также проветрили помещение и обработали все поверхности специальным нейтрализующим раствором. Ртуть упаковали в специальный контейнеры и передали лицензированной организации, которая занимается хранением и утилизацией таких веществ.
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