В Крыму предрекли самораспад Украины

Константинов: мирное урегулирование может привести к самораспаду Украины
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Константинов усомнился в возможности Украины пережить президентские выборы
Константинов усомнился в возможности Украины пережить президентские выборы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирный процесс разрешения конфликта на Украине может стать причиной ее внутреннего распада. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины», — заявил Константинов РИА Новости. По его словам, осознание населением реальной цены, уплаченной за политику нынешнего украинского руководства, может ускорить этот процесс.

Константинов также предположил, что предстоящие президентские выборы в Украине могут стать критической точкой для страны. Он выразил сомнение в способности Украины пережить эти выборы без четкой идеологической линии, что может привести к разделению страны на отдельные территории.

Ранее итальянские журналисты писали, что у Украины есть три возможных варианта исхода конфликта с Россией. Первый вариант предполагает разделение Украины на две части, как это произошло с Германией после Второй мировой войны. Второй вариант превратит Украину в «Израиль Восточной Европы» с постоянной поставкой оружия и длительными боевыми действиями. Третий вариант также включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из военнослужащих, не входящих в НАТО, передает RT.

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Мирный процесс разрешения конфликта на Украине может стать причиной ее внутреннего распада. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины», — заявил Константинов РИА Новости. По его словам, осознание населением реальной цены, уплаченной за политику нынешнего украинского руководства, может ускорить этот процесс. Константинов также предположил, что предстоящие президентские выборы в Украине могут стать критической точкой для страны. Он выразил сомнение в способности Украины пережить эти выборы без четкой идеологической линии, что может привести к разделению страны на отдельные территории. Ранее итальянские журналисты писали, что у Украины есть три возможных варианта исхода конфликта с Россией. Первый вариант предполагает разделение Украины на две части, как это произошло с Германией после Второй мировой войны. Второй вариант превратит Украину в «Израиль Восточной Европы» с постоянной поставкой оружия и длительными боевыми действиями. Третий вариант также включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из военнослужащих, не входящих в НАТО, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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