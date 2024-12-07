Reuters: боевики захватили важный сирийский город

Reuters: боевики взяли город Дараа, первым восставший против Асада в 2011 году
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Боевики в Сирии взяли под контроль четвертый город
Боевики в Сирии взяли под контроль четвертый город Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Он стал четвертым городом, который боевики захватили за неделю.

«Правительственные войска согласились покинуть город в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск. Захват Дараа последовал за заявлением повстанцев о том, что они продвинулись к окраине центрального города Хомс», — передает издание Reuters.

К 30 ноября боевики заняли восток провинции Идлиб. Также под их контроль перешли города Хан-Шейхун и Серакиб, расположенный на автомагистрали М-5 (Дамаск — Алеппо).

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Сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Он стал четвертым городом, который боевики захватили за неделю. «Правительственные войска согласились покинуть город в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск. Захват Дараа последовал за заявлением повстанцев о том, что они продвинулись к окраине центрального города Хомс», — передает издание Reuters. К 30 ноября боевики заняли восток провинции Идлиб. Также под их контроль перешли города Хан-Шейхун и Серакиб, расположенный на автомагистрали М-5 (Дамаск — Алеппо).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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