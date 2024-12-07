Reuters: боевики захватили важный сирийский город

Сирийские повстанцы заявили, что взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада. Он стал четвертым городом, который боевики захватили за неделю.
«Правительственные войска согласились покинуть город в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск. Захват Дараа последовал за заявлением повстанцев о том, что они продвинулись к окраине центрального города Хомс», — передает издание Reuters.
К 30 ноября боевики заняли восток провинции Идлиб. Также под их контроль перешли города Хан-Шейхун и Серакиб, расположенный на автомагистрали М-5 (Дамаск — Алеппо).
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