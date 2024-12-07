Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения в школе с ножом под Краснодаром 07 декабря 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения школьника с ножом в Краснодарском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту поножовщины в школе Краснодарского края. Накануне ученик напал на группу школьников, в результате пятеро человек пострадали. У двоих — колото-резаные раны. «Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту инцидента в одной из школ Краснодарского края», передает СКР в своем telegram-канале. Ведомство по факту происшествия инициировало два уголовны дела — халатность и хулиганство. Бастрыкин поручил предоставить ему доклады по итогам расследования. В поселке Российский под Краснодаром в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Несколько человек получили резаные раны. Сам подросток, инициировавший нападение, был задержан. URA.RU писало подробнее о происшествии в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту поножовщины в школе Краснодарского края. Накануне ученик напал на группу школьников, в результате пятеро человек пострадали. У двоих — колото-резаные раны. «Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту инцидента в одной из школ Краснодарского края», передает СКР в своем telegram-канале. Ведомство по факту происшествия инициировало два уголовны дела — халатность и хулиганство. Бастрыкин поручил предоставить ему доклады по итогам расследования. В поселке Российский под Краснодаром в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Несколько человек получили резаные раны. Сам подросток, инициировавший нападение, был задержан. URA.RU писало подробнее о происшествии в отдельном материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям