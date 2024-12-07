СК возбудил уголовное дело после нападения в школе с ножом под Краснодаром

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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, класс, школа, парты
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения школьника с ножом в Краснодарском крае Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту поножовщины в школе Краснодарского края. Накануне ученик напал на группу школьников, в результате пятеро человек пострадали. У двоих — колото-резаные раны.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту инцидента в одной из школ Краснодарского края», передает СКР в своем telegram-канале. Ведомство по факту происшествия инициировало два уголовны дела — халатность и хулиганство. Бастрыкин поручил предоставить ему доклады по итогам расследования.

В поселке Российский под Краснодаром в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Несколько человек получили резаные раны. Сам подросток, инициировавший нападение, был задержан. URA.RU писало подробнее о происшествии в отдельном материале.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту поножовщины в школе Краснодарского края. Накануне ученик напал на группу школьников, в результате пятеро человек пострадали. У двоих — колото-резаные раны. «Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту инцидента в одной из школ Краснодарского края», передает СКР в своем telegram-канале. Ведомство по факту происшествия инициировало два уголовны дела — халатность и хулиганство. Бастрыкин поручил предоставить ему доклады по итогам расследования. В поселке Российский под Краснодаром в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Несколько человек получили резаные раны. Сам подросток, инициировавший нападение, был задержан. URA.RU писало подробнее о происшествии в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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