СК возбудил уголовное дело после нападения в школе с ножом под Краснодаром

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту поножовщины в школе Краснодарского края. Накануне ученик напал на группу школьников, в результате пятеро человек пострадали. У двоих — колото-резаные раны.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту инцидента в одной из школ Краснодарского края», передает СКР в своем telegram-канале. Ведомство по факту происшествия инициировало два уголовны дела — халатность и хулиганство. Бастрыкин поручил предоставить ему доклады по итогам расследования.
В поселке Российский под Краснодаром в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Несколько человек получили резаные раны. Сам подросток, инициировавший нападение, был задержан. URA.RU писало подробнее о происшествии в отдельном материале.
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