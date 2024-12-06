06 декабря 2024

Ямал Ири отменил встречу с жителями Нового Уренгоя

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Встречу ямальского Деда Мороза с жителями Нового Уренгоя перенесли на 8 декабря
Встречу ямальского Деда Мороза с жителями Нового Уренгоя перенесли на 8 декабря Фото:

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири отменил встречу с жителями Нового Уренгоя. Ее перенесли на 8 декабря, сообщили в администрации города. 

«Друзья, Ямал Ири не сможет сегодня встретиться с жителями Нового Уренгоя! К сожалению, сегодняшние мероприятия переносятся на завтра», — рассказали в telegram-канале мэрии.

О причинах переноса не сообщается. В администрации пообещали рассказать о новом времени и месте встречи с Ямал Ири позже. 

Ранее URA.RU cообщало, что ямальский волшебник Ири назвал победителей конкурса новогодних видео. В этом году число победителей выросло до 300 человек. 

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Ямальский Дед Мороз Ямал Ири отменил встречу с жителями Нового Уренгоя. Ее перенесли на 8 декабря, сообщили в администрации города.  «Друзья, Ямал Ири не сможет сегодня встретиться с жителями Нового Уренгоя! К сожалению, сегодняшние мероприятия переносятся на завтра», — рассказали в telegram-канале мэрии. О причинах переноса не сообщается. В администрации пообещали рассказать о новом времени и месте встречи с Ямал Ири позже.  Ранее URA.RU cообщало, что ямальский волшебник Ири назвал победителей конкурса новогодних видео. В этом году число победителей выросло до 300 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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