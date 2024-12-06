Встречу ямальского Деда Мороза с жителями Нового Уренгоя перенесли на 8 декабря
Ямальский Дед Мороз Ямал Ири отменил встречу с жителями Нового Уренгоя. Ее перенесли на 8 декабря, сообщили в администрации города.
«Друзья, Ямал Ири не сможет сегодня встретиться с жителями Нового Уренгоя! К сожалению, сегодняшние мероприятия переносятся на завтра», — рассказали в telegram-канале мэрии.
О причинах переноса не сообщается. В администрации пообещали рассказать о новом времени и месте встречи с Ямал Ири позже.
Ранее URA.RU cообщало, что ямальский волшебник Ири назвал победителей конкурса новогодних видео. В этом году число победителей выросло до 300 человек.
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