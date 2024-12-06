06 декабря 2024

«Час на морозе»: сотню екатеринбуржцев не пустили на концерт из-за полицейского рейда. Видео

Екатеринбуржцы больше часа ждали концерт группы «Перемотка» из-за полиции
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Очередь в Третьяковскую галерею на выставку Архипа Куинджи. Москва, очередь , толпа
Фанаты стояли на морозе больше часа (архивное фото) Фото:

Сотни фанатов не смогли попасть на концерт уральской группы «Перемотка», которая выступала 6 ноября в клубе «Фабрика», из-за полицейского рейда. Екатеринбуржцам пришлось провести больше часа на морозе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Это худший концерт на моей памяти. Отстояли очередь в полтора часа, послушали три песни и концерт кончился. Буду подавать жалобу», — написали фанаты.

Музыканты извинились перед слушателями. По их словам, в тот вечер в клубе проводился полицейский рейд, к которому площадка оказалась не готова.

«Еще от полицейских был указ обязательно закончить в 22:00, поэтому мы не могли просто всех подождать или увеличить длительность концерта», — написали артисты в соцсетях. Они пообещали, что фанатам компенсируют стоимость билетов.

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Сотни фанатов не смогли попасть на концерт уральской группы «Перемотка», которая выступала 6 ноября в клубе «Фабрика», из-за полицейского рейда. Екатеринбуржцам пришлось провести больше часа на морозе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Это худший концерт на моей памяти. Отстояли очередь в полтора часа, послушали три песни и концерт кончился. Буду подавать жалобу», — написали фанаты. Музыканты извинились перед слушателями. По их словам, в тот вечер в клубе проводился полицейский рейд, к которому площадка оказалась не готова. «Еще от полицейских был указ обязательно закончить в 22:00, поэтому мы не могли просто всех подождать или увеличить длительность концерта», — написали артисты в соцсетях. Они пообещали, что фанатам компенсируют стоимость билетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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