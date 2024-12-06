Сотни фанатов не смогли попасть на концерт уральской группы «Перемотка», которая выступала 6 ноября в клубе «Фабрика», из-за полицейского рейда. Екатеринбуржцам пришлось провести больше часа на морозе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Это худший концерт на моей памяти. Отстояли очередь в полтора часа, послушали три песни и концерт кончился. Буду подавать жалобу», — написали фанаты.
Музыканты извинились перед слушателями. По их словам, в тот вечер в клубе проводился полицейский рейд, к которому площадка оказалась не готова.
«Еще от полицейских был указ обязательно закончить в 22:00, поэтому мы не могли просто всех подождать или увеличить длительность концерта», — написали артисты в соцсетях. Они пообещали, что фанатам компенсируют стоимость билетов.
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