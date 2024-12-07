Консьержка совратила семиклассника и вступила с ним в половой контакт

В подмосковном Одинцове 53-летняя женщина, работающая консьержкой, вела интимную переписку с 13-летним подростком и вступила с ним в половой контакт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Женщина вступила с ребенком в половой контакт, когда жертва находилась с ней в помещении консьержа», — рассказал источник телеканала. Он добавил, что ранее консьержка отправляла семикласснику сообщения интимного характера.
Все это случилось в ноябре. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
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