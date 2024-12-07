Консьержка совратила семиклассника и вступила с ним в половой контакт

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Женщина вступила в половой контакт с подростком в помещении консьержа
Женщина вступила в половой контакт с подростком в помещении консьержа Фото:

В подмосковном Одинцове 53-летняя женщина, работающая консьержкой, вела интимную переписку с 13-летним подростком и вступила с ним в половой контакт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. 

«Женщина вступила с ребенком в половой контакт, когда жертва находилась с ней в помещении консьержа», — рассказал источник телеканала. Он добавил, что ранее консьержка отправляла семикласснику сообщения интимного характера.

Все это случилось в ноябре. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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В подмосковном Одинцове 53-летняя женщина, работающая консьержкой, вела интимную переписку с 13-летним подростком и вступила с ним в половой контакт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.  «Женщина вступила с ребенком в половой контакт, когда жертва находилась с ней в помещении консьержа», — рассказал источник телеканала. Он добавил, что ранее консьержка отправляла семикласснику сообщения интимного характера. Все это случилось в ноябре. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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