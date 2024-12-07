В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Инцидент был зафиксирован на видео.
«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — сообщает telegram-канал Readovka. В ролике школьницы грубо общались с педагогом. Предположительно, это произошло в школе №39.
Многие пользователи сети отреагировали с осуждением на поведение детей, отметив недопустимость такого отношения к учителю. Многие комментаторы под роликом написали о неуважении детей к старшему поколению.
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