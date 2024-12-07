В Дзержинске школьницы поздравили учительницу, влепив ей торт в лицо. Видео

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Школьницы грубо общались с преподавателем, записав это все на видео
Школьницы грубо общались с преподавателем, записав это все на видео Фото:

В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Инцидент был зафиксирован на видео.

«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — сообщает telegram-канал Readovka. В ролике школьницы грубо общались с педагогом. Предположительно, это произошло в школе №39. 

Многие пользователи сети отреагировали с осуждением на поведение детей, отметив недопустимость такого отношения к учителю. Многие комментаторы под роликом написали о неуважении детей к старшему поколению. 

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В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Инцидент был зафиксирован на видео. «В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — сообщает telegram-канал Readovka. В ролике школьницы грубо общались с педагогом. Предположительно, это произошло в школе №39.  Многие пользователи сети отреагировали с осуждением на поведение детей, отметив недопустимость такого отношения к учителю. Многие комментаторы под роликом написали о неуважении детей к старшему поколению. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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