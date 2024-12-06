06 декабря 2024

Число пострадавших пермяков в ДТП с трамваями возросло

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое пострадавших отказались от госпитализации
Трое пострадавших отказались от госпитализации Фото:

В результате столкновения трамваев пострадали 19 человек. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили 59.ru со ссылкой на краевой Минздрав.

«Три женщины госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Предполагалось, что аналогичные получили два ребенка, но это не подтвердилось: их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

Еще 14 пассажирам помощь оказали сотрудники скорой. Трое пострадавших отказались от госпитализации. URA.RU направило запрос в краевой Минздрав, ответ ожидается.

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В результате столкновения трамваев пострадали 19 человек. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили 59.ru со ссылкой на краевой Минздрав. «Три женщины госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Предполагалось, что аналогичные получили два ребенка, но это не подтвердилось: их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении. Еще 14 пассажирам помощь оказали сотрудники скорой. Трое пострадавших отказались от госпитализации. URA.RU направило запрос в краевой Минздрав, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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