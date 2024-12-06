Число пострадавших пермяков в ДТП с трамваями возросло

Трое пострадавших отказались от госпитализации
В результате столкновения трамваев пострадали 19 человек. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили 59.ru со ссылкой на краевой Минздрав.
«Три женщины госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Предполагалось, что аналогичные получили два ребенка, но это не подтвердилось: их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.
Еще 14 пассажирам помощь оказали сотрудники скорой. Трое пострадавших отказались от госпитализации. URA.RU направило запрос в краевой Минздрав, ответ ожидается.
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