В последнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского ощущается намек на возможность начала мирных переговоров в 2025 году. Об этом пишет китайское издание China Daily.
«Мирные переговоры, похоже, теперь на повестке дня, и последнее заявление Зеленского предполагает, что мир может быть восстановлен в следующем году», — говорится в материале издания. Там добавили, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа может произойти сдвиг в отношениях между Россией и Украиной.
По мнению автора материала, российские власти демонстрируют более взвешенный подход к переговорам. Они не стремятся к поспешным решениям.
Ранее Зеленский в интервью Sky News впервые выразил готовность передать освобожденные Россией территории в обмен на членство Украины в НАТО. Он подчеркивает необходимость дипломатических решений и отмечает недостаточную поддержку со стороны международных партнеров, передает Pravda.Ru. При этом российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам.
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