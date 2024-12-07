В Китае услышали в словах Зеленского надежду на проведение мирных переговоров с РФ

China Daily: заявление Зеленского предполагает наступление мира в следующем году
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Зеленский намекает на возможность начала мирных переговоров, пишет China Daily
Зеленский намекает на возможность начала мирных переговоров, пишет China Daily Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В последнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского ощущается намек на возможность начала мирных переговоров в 2025 году. Об этом пишет китайское издание China Daily.

«Мирные переговоры, похоже, теперь на повестке дня, и последнее заявление Зеленского предполагает, что мир может быть восстановлен в следующем году», — говорится в материале издания. Там добавили, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа может произойти сдвиг в отношениях между Россией и Украиной.

По мнению автора материала, российские власти демонстрируют более взвешенный подход к переговорам. Они не стремятся к поспешным решениям.

Ранее Зеленский в интервью Sky News впервые выразил готовность передать освобожденные Россией территории в обмен на членство Украины в НАТО. Он подчеркивает необходимость дипломатических решений и отмечает недостаточную поддержку со стороны международных партнеров, передает Pravda.Ru. При этом российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам. 

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В последнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского ощущается намек на возможность начала мирных переговоров в 2025 году. Об этом пишет китайское издание China Daily. «Мирные переговоры, похоже, теперь на повестке дня, и последнее заявление Зеленского предполагает, что мир может быть восстановлен в следующем году», — говорится в материале издания. Там добавили, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа может произойти сдвиг в отношениях между Россией и Украиной. По мнению автора материала, российские власти демонстрируют более взвешенный подход к переговорам. Они не стремятся к поспешным решениям. Ранее Зеленский в интервью Sky News впервые выразил готовность передать освобожденные Россией территории в обмен на членство Украины в НАТО. Он подчеркивает необходимость дипломатических решений и отмечает недостаточную поддержку со стороны международных партнеров, передает Pravda.Ru. При этом российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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