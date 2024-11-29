Зеленский впервые согласился отдать территории РФ: условия Киева для прекращения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу Sky News. В нем лидер впервые заявил о готовности отдать освобожденные Россией в ходе СВО территории. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории. Как изменилась позиция Зеленского по поводу готовности положить конец конфликту — в материале URA.RU.
Основные условия для прекращения огня
Зеленский выразил готовность к компромиссам для достижения мирного урегулирования с Россией. Его позиция состоит в том, чтобы территории Украины, которые остаются под контролем киевских властей, были включены в зону безопасности под эгидой НАТО. Это, по его словам, оставит Украине шанс в дальнейшем «вернуть» оставшиеся территории через дипломатические каналы.
Членство в НАТО как условие мира
Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО для неподконтрольных частей Украины должно стать гарантией прекращения активных боевых действий. Президент утверждает, что такое решение должно быть признано на международном уровне и включать признание существующих границ Украины.
Освобожденные территории не входят в сделку
Зеленский ясно дал понять, что восточные районы на данный момент не будут включены в предложенную им инициативу. Такую оценку дали журналисты Sky News.
Взаимодействие с новым президентом США
Президент Украины выразил желание работать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая важность прямого диалога и поддержки со стороны Америки. Он отметил, что только непосредственное общение может способствовать эффективному решению конфликта и предотвращению дальнейшей эскалации.
Единственный законный способ Киева отдать территории
Зеленский рассказал, что исключить освобожденные Россией территории невозможно с точки зрения конституции Украины. Он подчеркнул, что единственным способом было бы проведение референдума.
Позиция России
Россия признавала украинские границы на базе договоренностей, что Украина является нейтральным государством, заявил ранее президент России Владимир Путин. Он также отмечал, что страны НАТО вынудили Россию начать СВО, когда довели ситуацию до госпереворота на Украине. Путин заявил, что хочет помочь Украине, чтобы ее не использовали как инструмент в руках третьих стран.
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