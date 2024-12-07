Shot: рабочие застрелили своего начальника и забили до смерти его жену

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Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, пишет Shot
Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, пишет Shot Фото:

В Башкирии двое рабочих из Кемерова решили ограбить дом своего начальника. В момент преступления тот вернулся домой вместе с женой. В результате, рабочие застрелили мужчину, а его жену избили, что привело к ее смерти.

«Двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену в Башкирии», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что злоумышленники попытались ограбить дом начальника. В этот момент он вернулся домой вместе с женой, поэтому они решили избавиться от свидетелей. 

Сразу после ограбления злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, однако вскоре были задержаны в Иглинском районе. В машине были обнаружены ружья и патроны, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в СК по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Башкирии двое рабочих из Кемерова решили ограбить дом своего начальника. В момент преступления тот вернулся домой вместе с женой. В результате, рабочие застрелили мужчину, а его жену избили, что привело к ее смерти. «Двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену в Башкирии», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что злоумышленники попытались ограбить дом начальника. В этот момент он вернулся домой вместе с женой, поэтому они решили избавиться от свидетелей.  Сразу после ограбления злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, однако вскоре были задержаны в Иглинском районе. В машине были обнаружены ружья и патроны, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в СК по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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