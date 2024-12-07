Киркоров нашел жениха 12-летней дочери. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киркоров намерен познакомить дочку с поклонником
Киркоров намерен познакомить дочку с поклонником Фото:

Певец Филипп Киркоров познакомит 12-летнюю дочь Аллу-Викторию с потенциальным женихом, который передал ей букет цветов через артиста. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач».

«Передаю тебе твои любимые цветы лизиантусы от твоего будущего жениха. <...> Пора уже познакомиться», — передает telegram-канал слова поп-короля. 

Поклонник девочки является ее сверстником. Киркоров выразил радость от подаренного букета со стороны «будущего жениха» и заявил о своем намерении познакомить детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Филипп Киркоров познакомит 12-летнюю дочь Аллу-Викторию с потенциальным женихом, который передал ей букет цветов через артиста. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач». «Передаю тебе твои любимые цветы лизиантусы от твоего будущего жениха. <...> Пора уже познакомиться», — передает telegram-канал слова поп-короля.  Поклонник девочки является ее сверстником. Киркоров выразил радость от подаренного букета со стороны «будущего жениха» и заявил о своем намерении познакомить детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...