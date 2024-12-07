Певец Филипп Киркоров познакомит 12-летнюю дочь Аллу-Викторию с потенциальным женихом, который передал ей букет цветов через артиста. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач».
«Передаю тебе твои любимые цветы лизиантусы от твоего будущего жениха. <...> Пора уже познакомиться», — передает telegram-канал слова поп-короля.
Поклонник девочки является ее сверстником. Киркоров выразил радость от подаренного букета со стороны «будущего жениха» и заявил о своем намерении познакомить детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.