В Курганской области загорелся автобус

В Курганской области в городе Куртамыш вспыхнул автобус. О происшествии сообщается на сайте МЧС.
«Ранним утром поступила информация о возгорании автобуса в городе Куртамыш по улице Сосновой. На локализацию пожара ушло 11 минут, еще 52 минуты понадобились для ликвидации открытого горения», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Курганской области произошло возгорание в жилом доме. Пожарные боролись с огнем, охватившим дом по улице Свободы.
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