07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Курганской области загорелся автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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С огнем боролись шесть человек
С огнем боролись шесть человек Фото:

В Курганской области в городе Куртамыш вспыхнул автобус. О происшествии сообщается на сайте МЧС.

«Ранним утром поступила информация о возгорании автобуса в городе Куртамыш по улице Сосновой. На локализацию пожара ушло 11 минут, еще 52 минуты понадобились для ликвидации открытого горения», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Курганской области произошло возгорание в жилом доме. Пожарные боролись с огнем, охватившим дом по улице Свободы.

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В Курганской области в городе Куртамыш вспыхнул автобус. О происшествии сообщается на сайте МЧС. «Ранним утром поступила информация о возгорании автобуса в городе Куртамыш по улице Сосновой. На локализацию пожара ушло 11 минут, еще 52 минуты понадобились для ликвидации открытого горения», — сообщается на сайте регионального управления МЧС. По данным ведомства, в тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. О пострадавших не сообщается. Ранее в Курганской области произошло возгорание в жилом доме. Пожарные боролись с огнем, охватившим дом по улице Свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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