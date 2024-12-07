Bild: авиация ФРГ бьет тревогу из-за закрытия воздушного пространства России

Немецкая авиакомпания Lufthansa требует от федерального канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен найти решение проблемы закрытого воздушного пространства России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо от перевозчика.
«Авиакомпании Европы бьют тревогу... Lufthansa требует найти решение проблемы, которая возникла после закрытия воздушного пространства России с начала СВО. Авиакомпаниям ЕС почти три года не разрешают использовать воздушное пространство России. Особенно это актуально для дальнемагистральных рейсов в Китай, Японию и Южную Корею», — говорится в письме Lufthansa к Олафу Шольцу и Урсуле фон дер Ляйен.
Lufthansa считает, что европейское воздушное сообщение теряет конкурентоспособность. Кроме того, согласно письму, рабочие места в ЕС находятся под угрозой исчезновения и будут перемещены в страны со значительно более низкими экологическими и социальными стандартами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.