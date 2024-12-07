07 декабря 2024

Press Herald: встречу Зеленского и Трампа организовали в последнюю минуту

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Трамп был предупрежден о встрече с Зеленским
Трамп был предупрежден о встрече с Зеленским Фото:

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского была организована в последнюю минуту. Об этом сообщает Portland Press Harald.

«Хотя Трамп и Зеленский присутствовали на церемонии в соборе и сопутствующих мероприятиях... переходная команда Трампа не работала с украинцами, чтобы запланировать официальные переговоры. Высокопоставленный чиновник от Трампа не стал отвергать, что [переговоры] были собраны в последнюю минуту», — заявил источник PH, знакомый с планами Трампа.

Ранее URA.RU сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский добился встречи с президентами США и Франции. Переговоры длились всего 20 минут, а после не последовало никакого официального заявления об итогах встречи.

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Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского была организована в последнюю минуту. Об этом сообщает Portland Press Harald. «Хотя Трамп и Зеленский присутствовали на церемонии в соборе и сопутствующих мероприятиях... переходная команда Трампа не работала с украинцами, чтобы запланировать официальные переговоры. Высокопоставленный чиновник от Трампа не стал отвергать, что [переговоры] были собраны в последнюю минуту», — заявил источник PH, знакомый с планами Трампа. Ранее URA.RU сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский добился встречи с президентами США и Франции. Переговоры длились всего 20 минут, а после не последовало никакого официального заявления об итогах встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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