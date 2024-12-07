Press Herald: встречу Зеленского и Трампа организовали в последнюю минуту

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского была организована в последнюю минуту. Об этом сообщает Portland Press Harald.
«Хотя Трамп и Зеленский присутствовали на церемонии в соборе и сопутствующих мероприятиях... переходная команда Трампа не работала с украинцами, чтобы запланировать официальные переговоры. Высокопоставленный чиновник от Трампа не стал отвергать, что [переговоры] были собраны в последнюю минуту», — заявил источник PH, знакомый с планами Трампа.
Ранее URA.RU сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский добился встречи с президентами США и Франции. Переговоры длились всего 20 минут, а после не последовало никакого официального заявления об итогах встречи.
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