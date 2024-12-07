07 декабря 2024

Как прошла встреча Зеленского, Трампа и Макрона 7 декабря в Париже: фоторепортаж

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Трехстороннюю встречу провели в Париже
Трехстороннюю встречу провели в Париже Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления.

О реакции сторон и мировых СМИ вы можете узнать тут. А самые яркие кадры из Елисейского дворца — опубликованы в репортаже URA.RU.

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Украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления. О реакции сторон и мировых СМИ вы можете узнать тут. А самые яркие кадры из Елисейского дворца — опубликованы в репортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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