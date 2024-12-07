Как прошла встреча Зеленского, Трампа и Макрона 7 декабря в Париже: фоторепортаж

Трехстороннюю встречу провели в Париже
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления.
О реакции сторон и мировых СМИ вы можете узнать тут. А самые яркие кадры из Елисейского дворца — опубликованы в репортаже URA.RU.
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