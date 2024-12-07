В ЯНАО запретят продажу алкоголя

В Надымском районе нельзя будет купить алкоголь 10 декабря
В Надымском районе ЯНАО введен запрет на продажу алкогольной продукции 10 декабря. Дело в том, что в эту дату будет отмечаться День образования ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии района.
«Вниманию организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции… 10 декабря 2024 года на территории Надымского района запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — написано в telegram-канале администрации.
В ЯНАО 55% работодателей не планируют дарить новогодние подарки своим сотрудникам. При этом, 74% ямальских компаний порадуют детей работников.
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