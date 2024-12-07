07 декабря 2024
06 декабря 2024

В ЯНАО запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надымском районе нельзя будет купить алкоголь 10 декабря
В Надымском районе нельзя будет купить алкоголь 10 декабря Фото:

В Надымском районе ЯНАО введен запрет на продажу алкогольной продукции 10 декабря. Дело в том, что в эту дату будет отмечаться День образования ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии района.

«Вниманию организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции… 10 декабря 2024 года на территории Надымского района запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — написано в telegram-канале администрации.

В ЯНАО 55% работодателей не планируют дарить новогодние подарки своим сотрудникам. При этом, 74% ямальских компаний порадуют детей работников.

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В Надымском районе ЯНАО введен запрет на продажу алкогольной продукции 10 декабря. Дело в том, что в эту дату будет отмечаться День образования ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии района. «Вниманию организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции… 10 декабря 2024 года на территории Надымского района запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — написано в telegram-канале администрации. В ЯНАО 55% работодателей не планируют дарить новогодние подарки своим сотрудникам. При этом, 74% ямальских компаний порадуют детей работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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