Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

Правительственные войска выводят свои силы из центра Дамаска
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Сирийская оппозиция взяла под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, сообщает Al Jazeera Arabic. По информации канала, это произошло на фоне вывода войск правительства из столичного региона.
«Сирийские войска покидают центр Дамаска», — говорится в материале. В настоящее время, повстанцы захватили здание Общественного радио и телевидения в сирийской столице, которое является важным символическим объектом в Сирии.
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