Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

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Правительственные войска выводят свои силы из центра Дамаска
Правительственные войска выводят свои силы из центра Дамаска Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирийская оппозиция взяла под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, сообщает Al Jazeera Arabic. По информации канала, это произошло на фоне вывода войск правительства из столичного региона.

«Сирийские войска покидают центр Дамаска», — говорится в материале. В настоящее время, повстанцы захватили здание Общественного радио и телевидения в сирийской столице, которое является важным символическим объектом в Сирии.

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Сирийская оппозиция взяла под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, сообщает Al Jazeera Arabic. По информации канала, это произошло на фоне вывода войск правительства из столичного региона. «Сирийские войска покидают центр Дамаска», — говорится в материале. В настоящее время, повстанцы захватили здание Общественного радио и телевидения в сирийской столице, которое является важным символическим объектом в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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