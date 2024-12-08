Al Arabiya: премьер Сирии заявил, что готов сотрудничать с любой властью

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Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любым правительством
Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любым правительством Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Он отметил, что согласен сотрудничать с любыми властями, передает Al Arabiya.

«Сирийский премьер заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность», — передает телеканал. Он также сообщил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.

Ранее боевики взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие важные государственные здания. Это произошло на фоне вывода войск правительства из столицы.

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Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Он отметил, что согласен сотрудничать с любыми властями, передает Al Arabiya. «Сирийский премьер заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность», — передает телеканал. Он также сообщил, что находится в своем доме и не намерен покидать его. Ранее боевики взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие важные государственные здания. Это произошло на фоне вывода войск правительства из столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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