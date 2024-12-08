Al Arabiya: премьер Сирии заявил, что готов сотрудничать с любой властью

Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Он отметил, что согласен сотрудничать с любыми властями, передает Al Arabiya.
«Сирийский премьер заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность», — передает телеканал. Он также сообщил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.
Ранее боевики взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие важные государственные здания. Это произошло на фоне вывода войск правительства из столицы.
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