07 декабря 2024
06 декабря 2024

В ЯНАО водитель снегохода и пассажир угодили в больницу после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель и пассажир снегохода получили травмы в ДТП
Водитель и пассажир снегохода получили травмы в ДТП Фото:

В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель снегохода не справился с управлением и влетел в препятствие на дороге. По сообщению окружного Управления Госавтоинспекции, двое пострадавших в результате произошедшего, госпитализированы.

«Поселок Харсаим, Приуральского района — водитель снегохода „БУРАН“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир снегохода госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло рано утром 7 декабря на улице Полярной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавших доставили в больницу
Пострадавших доставили в больницу
Фото:

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В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель снегохода не справился с управлением и влетел в препятствие на дороге. По сообщению окружного Управления Госавтоинспекции, двое пострадавших в результате произошедшего, госпитализированы. «Поселок Харсаим, Приуральского района — водитель снегохода „БУРАН“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир снегохода госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло рано утром 7 декабря на улице Полярной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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