Водитель и пассажир снегохода получили травмы в ДТП
В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель снегохода не справился с управлением и влетел в препятствие на дороге. По сообщению окружного Управления Госавтоинспекции, двое пострадавших в результате произошедшего, госпитализированы.
«Поселок Харсаим, Приуральского района — водитель снегохода „БУРАН“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир снегохода госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло рано утром 7 декабря на улице Полярной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пострадавших доставили в больницу
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