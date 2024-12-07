07 декабря 2024

Курганская прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП

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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
По результатам проверки прокуратура примет меры Фото:

Прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП с лошадью в Каргапольском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 8 декабря.

«Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП. Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Каргапольского округа оценить полноту принимаемых органами мер, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. По результатам проверки принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что в Курганской области погиб 16-летний подросток, наехавший на автомобиле на лошадь. В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. ДТП произошло ночью 8 декабря.

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Прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП с лошадью в Каргапольском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 8 декабря. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП. Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Каргапольского округа оценить полноту принимаемых органами мер, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. По результатам проверки принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Курганской области погиб 16-летний подросток, наехавший на автомобиле на лошадь. В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. ДТП произошло ночью 8 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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