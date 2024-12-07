Курганская прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП

08 декабря 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

По результатам проверки прокуратура примет меры Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП с лошадью в Каргапольском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 8 декабря. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП. Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Каргапольского округа оценить полноту принимаемых органами мер, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. По результатам проверки принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Курганской области погиб 16-летний подросток, наехавший на автомобиле на лошадь. В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. ДТП произошло ночью 8 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура организовала проверку после гибели подростка в ДТП с лошадью в Каргапольском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 8 декабря. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП. Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Каргапольского округа оценить полноту принимаемых органами мер, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. По результатам проверки принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Курганской области погиб 16-летний подросток, наехавший на автомобиле на лошадь. В результате аварии также пострадал 14-летний пассажир. ДТП произошло ночью 8 декабря.