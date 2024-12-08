Улетел в Москву, Африку или погиб: где сейчас находится Башар Асад

В Дамаске, столице Сирии, 8 декабря боевики захватили ряд правительственных учреждений, включая объекты сирийского радио и телевидения, а также Министерства внутренних дел. На фоне обострения военного конфликта президент страны Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Вслед за руководителем государства Дамаск начали массово покидать и гражданские лица. Куда мог уехать Башар Асад — в материале URA.RU.
В планах была Москва
Согласно заявлению израильского официального представителя, президент Сирии Башар Асад выехал из Дамаска и направился в Москву. Он отправился на российскую военную базу в Сирии, где он готовился к поездке в Москву. Эту информацию передает издание Nedaa Post.
СМИ: Асад улетел в неизвестном направлении
Несмотря на информацию о том, что Башар Асад отправился в Москву, многие иностранные СМИ сообщают, что глава Сирии улетел в неизвестном направлении. По данным сервиса Flightradar, лайнер авиакомпании Syrian Air, отправившийся из дамасского аэропорта, изменил курс в направлении прибрежной зоны Сирии, после чего совершил разворот. Было предположение, что Асад мог направиться в Венгрию, однако венгерское правительство опровергло эту информацию.
Президент Сирии мог разбиться в авиакатастрофе
По информации новостного агентства Reuters, существует высокая вероятность того, что президент Сирии Башар Асад мог стать жертвой авиационной катастрофы. Данные с сайта Flightradar указывают на то, что воздушное судно авиакомпании Syrian Air взлетело из аэропорта Дамаска в тот период времени, когда поступали сообщения о захвате столицы повстанцами. Список пассажиров на борту на данный момент не раскрывается.
Изначально самолет направлялся в прибрежный регион Сирии, где проживает алавитская община, поддерживающая Асада. Однако после неожиданного маневра самолет изменил курс и полетел в противоположном направлении. Через несколько минут он исчез с экранов радаров. Подтвердить информацию о наличии Асада на борту или установить личности других пассажиров пока не представляется возможным.
Башар Асад мог улететь в ОАЭ
Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин выразил мнение о текущем положении президента Сирии Башара Асада. По его словам, Асад, возможно, находится в ОАЭ.
«У Асада никаких вариантов нет на сегодня, насколько я понимаю. Он исчез. Где он находится — не сообщается. Есть предположение, что ему удалось улететь в ОАЭ. Семья его эвакуирована», — отметил Фитин в беседе с RT.
Также он упомянул, что брат сирийского лидера вместе с подразделениями, которые он командовал, предположительно, перешел в Ирак. Им была предоставлена возможность сделать это.
Сирийский лидер мог направиться в Африку
Член политического комитета Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) в интервью ТАСС сообщил, что Асад обратился за убежищем к нескольким странам, однако ему было отказано. По его словам, существует вероятность, что Башар Асад может направиться в Африку.
В Сирии не знают местоположение Асада
В ходе телефонного интервью с телеканалом Al-Arabiya премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что не располагает информацией о текущем местонахождении президента страны и министра обороны. «У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», — уточнил он.
Аль-Джаляли также отметил, что последний раз он общался с Асадом в субботу вечером. Президент, по его словам, завершил разговор словами «посмотрим завтра». Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что он вместе с некоторыми членами кабинета министров продолжает находиться в стране. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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