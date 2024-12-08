Сирийские боевики, представляющую собой оппозицию власти в стране, захватили столичный Дамаск 8 декабря. Сам глава страны Башар Асад, правивший около 24 лет, скрылся в неизвестном направлении, покинув свой пост, отмечали в сирийской армии. В городе царит хаос, передают американские журналисты. URA.RU сообщает, что сейчас происходит в Сирии после более чем недели активных боев в стране.
Президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении после захвата повстанцами города. Вместе с руководителем государства город покидают как гражданские лица, так и военные сирийской армии. Некоторые жители выражают открытое недовольство действиями оппозиции и выходят на улицы с плакатами.
В то же время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что останется в городе и не намерен его покидать. В своем заявлении он призвал соотечественников воздержаться от разрушения государственной собственности. Он также пообещал инициировать мирную передачу власти.
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