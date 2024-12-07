07 декабря 2024
06 декабря 2024

В ЯНАО полностью перекрыто движение по трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу перекрыли из-за обрыва линии электропередачи
Трассу перекрыли из-за обрыва линии электропередачи Фото:

Участок трассы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Коротчаево полностью закрыт для движения транспорта вечером 8 декабря. Об этом власти газовой столицы сообщили в соцсети.

«Полностью перекрыт для движения автотранспорта участок дороги с 700-го по 728-й километры между городом Новым Уренгоем и районом Коротчаево», — сообщается в telegram-канале городского департамента защиты. О перекрытии трассы заявили в местном управлении МВД.

Причиной введенных ограничений стал обрыв воздушной линии электропередачи. Сроки открытия автодороги не уточняются.

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Участок трассы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Коротчаево полностью закрыт для движения транспорта вечером 8 декабря. Об этом власти газовой столицы сообщили в соцсети. «Полностью перекрыт для движения автотранспорта участок дороги с 700-го по 728-й километры между городом Новым Уренгоем и районом Коротчаево», — сообщается в telegram-канале городского департамента защиты. О перекрытии трассы заявили в местном управлении МВД. Причиной введенных ограничений стал обрыв воздушной линии электропередачи. Сроки открытия автодороги не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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