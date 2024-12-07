В ЯНАО полностью перекрыто движение по трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево

Трассу перекрыли из-за обрыва линии электропередачи
Участок трассы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Коротчаево полностью закрыт для движения транспорта вечером 8 декабря. Об этом власти газовой столицы сообщили в соцсети.
«Полностью перекрыт для движения автотранспорта участок дороги с 700-го по 728-й километры между городом Новым Уренгоем и районом Коротчаево», — сообщается в telegram-канале городского департамента защиты. О перекрытии трассы заявили в местном управлении МВД.
Причиной введенных ограничений стал обрыв воздушной линии электропередачи. Сроки открытия автодороги не уточняются.
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