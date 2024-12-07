07 декабря 2024

Курганский композитор Mimiko стал участником кинофестиваля в Саудовской Аравии

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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Композитор, написавший музыку для фильма, стал участником кинофестиваля Фото:

Композитор из Кургана Mimiko (Дмитрий Конов) стал участником кинофестиваля Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии, во время которого состоялась международная премьера фильма «Последний ронин». Об этом музыкант рассказал в своих соцсетях.

«На кинофестивале в Саудовской Аравии состоялась международная премьера фильма „Последний ронин“. Немного волнуюсь, особенно после того, как увидел, какие звезды находятся на фестивале: Вин Дизель, Уилл Смит, Майкл Дуглас, Сара Джессика Паркер и многие другие. Ощущаю себя в какой-то шутке, а нет, все наяву», — написал Конов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Конов пишет музыку для киноленты, в которой снимается актер из сериала «Игра престолов». Сюжет фильма разворачивается в будущем, а главный герой — странствующий ронин, который ищет убийц своего отца.

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Композитор из Кургана Mimiko (Дмитрий Конов) стал участником кинофестиваля Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии, во время которого состоялась международная премьера фильма «Последний ронин». Об этом музыкант рассказал в своих соцсетях. «На кинофестивале в Саудовской Аравии состоялась международная премьера фильма „Последний ронин“. Немного волнуюсь, особенно после того, как увидел, какие звезды находятся на фестивале: Вин Дизель, Уилл Смит, Майкл Дуглас, Сара Джессика Паркер и многие другие. Ощущаю себя в какой-то шутке, а нет, все наяву», — написал Конов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что Дмитрий Конов пишет музыку для киноленты, в которой снимается актер из сериала «Игра престолов». Сюжет фильма разворачивается в будущем, а главный герой — странствующий ронин, который ищет убийц своего отца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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