Шесть офицеров, включая сотрудников военной полиции, обвиняются в имитации ранений 45 военнослужащих и хищении более 240 миллионов рублей, предназначенных для выплаты компенсаций. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
Об инциденте стало известно накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день государства-члены ООН активно делятся информацией о принятых мерах по противодействию коррупции, что подчеркивает глобальное значение этой проблемы и необходимость совместных усилий.
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