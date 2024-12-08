Бастрыкин рассказал о шести офицерах, которые хитрым способом похитили 240 млн рублей

Бастрыкин: шесть офицеров подделали ранения 45 военных и украли 240 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин заявил, что шесть офицеров организовали имитацию ранений 45 военнослужащих
Александр Бастрыкин заявил, что шесть офицеров организовали имитацию ранений 45 военнослужащих Фото:

Шесть офицеров, включая сотрудников военной полиции, обвиняются в имитации ранений 45 военнослужащих и хищении более 240 миллионов рублей, предназначенных для выплаты компенсаций. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Об инциденте стало известно накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день государства-члены ООН активно делятся информацией о принятых мерах по противодействию коррупции, что подчеркивает глобальное значение этой проблемы и необходимость совместных усилий.

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Шесть офицеров, включая сотрудников военной полиции, обвиняются в имитации ранений 45 военнослужащих и хищении более 240 миллионов рублей, предназначенных для выплаты компенсаций. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Об инциденте стало известно накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день государства-члены ООН активно делятся информацией о принятых мерах по противодействию коррупции, что подчеркивает глобальное значение этой проблемы и необходимость совместных усилий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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