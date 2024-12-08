Кто покинул шоу «Звезды в джунглях» в 12 выпуске: мясная схватка Натана и Манучарова

В воскресенье, 8 декабря, телеканал ТНТ порадовал зрителей новым выпуском захватывающего реалити-шоу «Звезды в джунглях». До финала проекта остается всего несколько недель, поэтому борьба между участниками обострилась до предела. В 12-й серии звездам пришлось не только сражаться со своими страхами и бороться за иммунитет, но и разбираться с накопившимися конфликтами. Чем запомнился этот выпуск и кто покинул проект на этой неделе — подробнее в материале URA.RU.
Утро и первое испытание на шоу «Звезды в джунглях»
Новый день в лагере начался с привычной рутины — сортировки риса. Однако не все участники горели желанием работать. Основную часть обязанностей взяли на себя актеры Игорь Чехов, Александр Волохов, а также комик Омар Алибутаев. Пока трудяги перебирали крупу, остальные звезды занимались более «важными» делами.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и певец Натан (Натан Миронов) отправились на прогулку до туалета, чем вызвали волну сплетен и пересудов. За спиной у парочки шептались, что певец просто использует богатую инстадиву в своих корыстных целях.
Основное испытание выпуска было связано со смертельным цирковым номером. Участникам предстояло разбиться на пары и пройти по канату, натянутому на головокружительной 15-метровой высоте. Хотя страх охватил всех звезд, большинство из них все же решились на этот отчаянный шаг.
Единственной, кто наотрез отказался лезть на вышку, стала журналистка Алена Жигалова. Ее решение стоило команде 800 тысяч рублей призовых, но зато позволило установить новую несгораемую сумму в 6 миллионов.
Кто завоевал иммунитет в 12-м выпуске «Звезды в джунглях»
В испытании за иммунитет организаторы проявили недюжинную фантазию. На этот раз участникам предстояло сыграть в настольный футбол, используя только свой рот и специальную дуделку. В серии увлекательных и напряженных дуэлей определились два финалиста — Омар Алибутаев и модель Алана Мамаева.
Удача в этот день была на стороне комика, поэтому именно он получил заветную защиту от голосования. Для остальных игроков борьба за выживание только начиналась.
Тайные сговоры и конфликты на шоу «Звезды в джунглях»
Перед церемонией голосования в лагере разгорелись нешуточные страсти. Внезапно выяснилось, что Натан, Валерия Чекалина и Алена Жигалова заключили тайный пакт о ненападении. Более того, сладкая парочка вознамерилась «слить» своего приятеля Игоря Чехова, настроив против него других участников. Однако их коварный план был разоблачен бдительным Омаром Алибутаевым. Возмущенный предательством друзей, комик решил голосовать против Натана.
Конфликт получил неожиданное продолжение на следующее утро. Теледива Алана Мамаева не стала держать язык за зубами и открыто высказала Натану все, что думает о его романе с Лерчек. Девушка напомнила певцу, что дома его ждет любящая жена, которой он бессовестно врет перед миллионами телезрителей. Она прямо обвинила Натана в лицемерии и подлости по отношению к своей семье. Застигнутый врасплох артист попытался сменить тему, а на помощь ему поспешила возмущенная Валерия. Блогерша заявила, что Мамаева не имеет никакого права осуждать их личные отношения.
Кто покинул шоу «Звезды в джунглях»
По итогам напряженного голосования на испытание на вылет отправились певец Натан и актер Вячеслав Манучаров. Перед решающей схваткой актер в сердцах обругал своего визави «гангреной», от которой необходимо избавиться любой ценой. В ответ взбешенный певец пообещал «выплюнуть наглую мартышку Славу».
Чтобы определить сильнейшего, соперникам предстояло 10 минут без помощи рук отрывать куски мяса от вертела и складывать их на свои весы. В этой «кровавой битве» решающую роль сыграли скорость и ловкость. А ими в большей степени обладал именно Натан, поэтому он продолжит борьбу за главный приз. А вот Вячеслав Манучаров вынужден был попрощаться с проектом и теперь отправится домой.
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