В Петербурге силовики поймали 20 человек после ЛГБТ*-вечеринки

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Рейд по клубам отдаленных районов (МОМЕНТЫ). Екатеринбург
Около 20 человек были доставлены в полицию после рейда на закрытую ЛГБТ*-вечеринку Фото:

В Петербурге в арт-пространстве «Явление» силовики провели профилактический рейд и задержали около 20 человек. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) «Круги свободы — бал».

«На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — сообщил источник РИА Новости. Для проверки законности проведения мероприятия у всех участников устанавливали личность и возраст.

Во время обыска полиция изъяла наклейки, а также литературу экстремистского характера и сейчас определяет личности организаторов мероприятия. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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В Петербурге в арт-пространстве «Явление» силовики провели профилактический рейд и задержали около 20 человек. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) «Круги свободы — бал». «На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — сообщил источник РИА Новости. Для проверки законности проведения мероприятия у всех участников устанавливали личность и возраст. Во время обыска полиция изъяла наклейки, а также литературу экстремистского характера и сейчас определяет личности организаторов мероприятия. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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