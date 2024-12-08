В Петербурге силовики поймали 20 человек после ЛГБТ*-вечеринки

08 декабря 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Около 20 человек были доставлены в полицию после рейда на закрытую ЛГБТ*-вечеринку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Петербурге в арт-пространстве «Явление» силовики провели профилактический рейд и задержали около 20 человек. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) «Круги свободы — бал». «На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — сообщил источник РИА Новости. Для проверки законности проведения мероприятия у всех участников устанавливали личность и возраст. Во время обыска полиция изъяла наклейки, а также литературу экстремистского характера и сейчас определяет личности организаторов мероприятия. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге в арт-пространстве «Явление» силовики провели профилактический рейд и задержали около 20 человек. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) «Круги свободы — бал». «На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — сообщил источник РИА Новости. Для проверки законности проведения мероприятия у всех участников устанавливали личность и возраст. Во время обыска полиция изъяла наклейки, а также литературу экстремистского характера и сейчас определяет личности организаторов мероприятия. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено