08 декабря 2024
07 декабря 2024
06 декабря 2024

Дрифтеров, устроивших опасные гонки в городе ХМАО, привлекли к ответственности

В Пыть-Яхе полицейские привлекли к ответственности дрифтеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрифтеров из ХМАО привлекли к административной ответственности
Дрифтеров из ХМАО привлекли к административной ответственности Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские привлекли к ответственности дрифтеров, которые устроили опасные гонки на центральной площади города. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. 

«Личности двоих уже установлены. Их привлекли к административной ответственности по статьям 12.5 и 12.15», — рассказали URA.RU в УМВД Росии по ХМАО.

Еще два водителя покинули Пыть-Ях, их личности также установлены. Сейчас их разыскивают, чтобы составить протоколы о нарушениях.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пыть-Яхе неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Ставшая свидетелем депутат гордумы Людмила Завадская рассказала, что в момент произошедшего на площади играли дети. 

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В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские привлекли к ответственности дрифтеров, которые устроили опасные гонки на центральной площади города. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона.  «Личности двоих уже установлены. Их привлекли к административной ответственности по статьям 12.5 и 12.15», — рассказали URA.RU в УМВД Росии по ХМАО. Еще два водителя покинули Пыть-Ях, их личности также установлены. Сейчас их разыскивают, чтобы составить протоколы о нарушениях. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пыть-Яхе неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Ставшая свидетелем депутат гордумы Людмила Завадская рассказала, что в момент произошедшего на площади играли дети. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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