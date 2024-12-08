Дрифтеров, устроивших опасные гонки в городе ХМАО, привлекли к ответственности

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские привлекли к ответственности дрифтеров, которые устроили опасные гонки на центральной площади города. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона.
«Личности двоих уже установлены. Их привлекли к административной ответственности по статьям 12.5 и 12.15», — рассказали URA.RU в УМВД Росии по ХМАО.
Еще два водителя покинули Пыть-Ях, их личности также установлены. Сейчас их разыскивают, чтобы составить протоколы о нарушениях.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пыть-Яхе неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Ставшая свидетелем депутат гордумы Людмила Завадская рассказала, что в момент произошедшего на площади играли дети.
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