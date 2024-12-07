В Пыть-Яхе (ХМАО) неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Депутат гордумы Людмила Завадская стала свидетелем случившегося и поделилась, что в этот момент там же дети катались с горки и могли легко угодить под колеса авто.
«Вечером площадь Мира в Пыть-Яхе превратилась в опасную арену автомобильного дрифта. Группа неизвестных водителей, некоторые автомобили которых были украшены свадебными лентами, устроила шоу прямо на территории, предназначенной для пеших прогулок. В это время на площади гуляли дети», — поделилась политик на своей странице в соцсети, vk.com. На кадрах по площади разъезжало более десяти автомобилей.
Завадская сообщила, что обратилась в полицию Пыть-Яха по данному происшествию. Ее замечание одному из водителей результата не принесло — нарушители вступили в спор с депутатом.
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