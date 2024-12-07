07 декабря 2024
06 декабря 2024

В городе ХМАО дрифтеры устроили опасные гонки на главной площади. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушители катались по пешеходной зоне на центральной площади Пыть-Яха
Нарушители катались по пешеходной зоне на центральной площади Пыть-Яха Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Депутат гордумы Людмила Завадская стала свидетелем случившегося и поделилась, что в этот момент там же дети катались с горки и могли легко угодить под колеса авто.

«Вечером площадь Мира в Пыть-Яхе превратилась в опасную арену автомобильного дрифта. Группа неизвестных водителей, некоторые автомобили которых были украшены свадебными лентами, устроила шоу прямо на территории, предназначенной для пеших прогулок. В это время на площади гуляли дети», — поделилась политик на своей странице в соцсети, vk.com. На кадрах по площади разъезжало более десяти автомобилей.

Завадская сообщила, что обратилась в полицию Пыть-Яха по данному происшествию. Ее замечание одному из водителей результата не принесло — нарушители вступили в спор с депутатом.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Депутат гордумы Людмила Завадская стала свидетелем случившегося и поделилась, что в этот момент там же дети катались с горки и могли легко угодить под колеса авто. «Вечером площадь Мира в Пыть-Яхе превратилась в опасную арену автомобильного дрифта. Группа неизвестных водителей, некоторые автомобили которых были украшены свадебными лентами, устроила шоу прямо на территории, предназначенной для пеших прогулок. В это время на площади гуляли дети», — поделилась политик на своей странице в соцсети, vk.com. На кадрах по площади разъезжало более десяти автомобилей. Завадская сообщила, что обратилась в полицию Пыть-Яха по данному происшествию. Ее замечание одному из водителей результата не принесло — нарушители вступили в спор с депутатом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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