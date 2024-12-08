08 декабря 2024

Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

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Эрдоган выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Путиным Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с молодежью заявил, что в мире осталось только два политических лидера с длительным опытом на своих постах: он сам и президент России Владимир Путин. Эрдоган подчеркнул, что оба лидера находятся у власти уже более двух десятилетий.

«По лидерам в мире остались я и уважаемый господин Путин. У вашего покорного слуги 22 года (срока в политике — ред.), у господина Путина столько же», — сказал турецкий лидер на встрече с молодежью. Трансляция его речи ведется в социальной сети Х.

Эрдоган также обратил внимание на уникальность данной ситуации в мировой политике, где лишь несколько глав государств могут похвастаться столь продолжительным периодом правления. Он выразил уверенность в особом значении такого опыта для развития и стабильности в их странах.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с молодежью заявил, что в мире осталось только два политических лидера с длительным опытом на своих постах: он сам и президент России Владимир Путин. Эрдоган подчеркнул, что оба лидера находятся у власти уже более двух десятилетий. «По лидерам в мире остались я и уважаемый господин Путин. У вашего покорного слуги 22 года (срока в политике — ред.), у господина Путина столько же», — сказал турецкий лидер на встрече с молодежью. Трансляция его речи ведется в социальной сети Х. Эрдоган также обратил внимание на уникальность данной ситуации в мировой политике, где лишь несколько глав государств могут похвастаться столь продолжительным периодом правления. Он выразил уверенность в особом значении такого опыта для развития и стабильности в их странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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