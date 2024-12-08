08 декабря 2024

США нанесли более 70 ударов по целям ИГ* в Сирии

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Целью было поражение лагерей и боевиков ИГ* Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Соединенные Штаты Америки активно продолжают борьбу с терроризмом, нанеся в воскресенье более 70 авиаударов по объектам, связанным с террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).

«Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ и ее боевикам в центральной Сирии», — говорится в заявлении. Удары по лидерам группировки, ее боевикам и лагерям были нанесены, чтобы помешать проводить внешние операции для своего восстановления в центральной Сирии. В ходе операции было поражено 75 целей.

В ноябре текущего года американский президент Джо Байден дважды утвердил проведение военных операций на территории Сирии, целью которых было поражение объектов, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), передает «Царьград». О данной мере было сообщено в официальном письме, отправленном главой государства в Конгресс США.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.

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Соединенные Штаты Америки активно продолжают борьбу с терроризмом, нанеся в воскресенье более 70 авиаударов по объектам, связанным с террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). «Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ и ее боевикам в центральной Сирии», — говорится в заявлении. Удары по лидерам группировки, ее боевикам и лагерям были нанесены, чтобы помешать проводить внешние операции для своего восстановления в центральной Сирии. В ходе операции было поражено 75 целей. В ноябре текущего года американский президент Джо Байден дважды утвердил проведение военных операций на территории Сирии, целью которых было поражение объектов, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), передает «Царьград». О данной мере было сообщено в официальном письме, отправленном главой государства в Конгресс США. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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