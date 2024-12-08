Башар Асад укрылся от повстанцев в Москве
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
В Сирии повстанцы захватили столицу Дамаск в ходе госпереворота. Им на это потребовалась полторы недели. Президент страны Башар Асад в связи с этим покинул Сирию и оказался в Москве.
Его дворец в столице остался без охраны. Туда пришли толпы сирийцев, которые стали осматривать владения, откручивать люстры и делать множество фотографий. О том, как в Дамаске гуляют по президентскому дворцу, — в фоторепортаже URA.RU.
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