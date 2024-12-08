08 декабря 2024

По опустевшему дворцу Асада в Дамаске гуляют люди, откручивают люстры и устраивают фотосессии. Фоторепортаж

Асад прибыл в Москву вместе с членами семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Башар Асад укрылся от повстанцев в Москве
Башар Асад укрылся от повстанцев в Москве Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В Сирии повстанцы захватили столицу Дамаск в ходе госпереворота. Им на это потребовалась полторы недели. Президент страны Башар Асад в связи с этим покинул Сирию и оказался в Москве.

Его дворец в столице остался без охраны. Туда пришли толпы сирийцев, которые стали осматривать владения, откручивать люстры и делать множество фотографий. О том, как в Дамаске гуляют по президентскому дворцу, — в фоторепортаже URA.RU.

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В Сирии повстанцы захватили столицу Дамаск в ходе госпереворота. Им на это потребовалась полторы недели. Президент страны Башар Асад в связи с этим покинул Сирию и оказался в Москве. Его дворец в столице остался без охраны. Туда пришли толпы сирийцев, которые стали осматривать владения, откручивать люстры и делать множество фотографий. О том, как в Дамаске гуляют по президентскому дворцу, — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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