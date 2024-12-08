Российские гимнасты получат нейтральный статус для участия в турнирах

Гимнасты из России начнут получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом рассказал первый вице?президент Федерации гимнастики России Василий Титов в интервью «Матч ТВ».
«Решение о допуске есть, но мы не получали нейтральных статусов для гимнастов. На заседании бюро президиума федерации гимнастики было принято решение возвращаться. Это начало пути. Не значит, что статус получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года», — рассказал Титов.
Также он отметил, что до сих пор остаются вопросы по участию атлетов из «Динамо» и ЦСКА. Он надеется на смягчение позиции Международной федерации гимнастики в этом направлении.
Армянский гимнаст Давтян, серебряный призер Олимпийских игр в Париже в опорном прыжке, заявил, что без российских спортсменов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях. Он также добавил, что россияне были в числе основных претендентов на медали, а спортивному сообществу остается лишь ждать, когда на соревнования вернутся сильнейшие.
Ранее обсуждался допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх в Париже. При этом в комитете подчеркнули, что участвовать они смогут только в нейтральном статусе.
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