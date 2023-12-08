08 декабря 2023

WA: легкоатлетов из РФ не пустят на Олимпиаду-2024

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций не поддержала МОК Фото:

Российских спортсменов не намерены пускать на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил глава международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

«Нет. <…> Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — передает слова Себастьяна Коу ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Однако, участвовать они смогут только в нейтральном статусе.

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Российских спортсменов не намерены пускать на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил глава международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. «Нет. <…> Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — передает слова Себастьяна Коу ТАСС. Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Однако, участвовать они смогут только в нейтральном статусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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