WA: легкоатлетов из РФ не пустят на Олимпиаду-2024

08 декабря 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не поддержала МОК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских спортсменов не намерены пускать на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил глава международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. «Нет. <…> Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — передает слова Себастьяна Коу ТАСС. Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Однако, участвовать они смогут только в нейтральном статусе.

Российских спортсменов не намерены пускать на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил глава международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. «Нет. <…> Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — передает слова Себастьяна Коу ТАСС. Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Однако, участвовать они смогут только в нейтральном статусе.