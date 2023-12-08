WA: легкоатлетов из РФ не пустят на Олимпиаду-2024

Российских спортсменов не намерены пускать на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил глава международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.
«Нет. <…> Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — передает слова Себастьяна Коу ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) восьмого декабря дал добро российским спортсменам на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Однако, участвовать они смогут только в нейтральном статусе.
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