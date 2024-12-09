Рэпер Jay-Z обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке в 2000-х

Рэпера Шона Картера (выступает под псевдонимом Jay-Z — прим. URA.RU) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, предположительно совместно с Шоном Комбсом (выступает под псевдонимом Пи Диди — прим. URA.RU). Об этом сообщил NBC News. Событие, согласно заявлениям, произошло в 2000 году после церемонии вручения премий MTV Video Music Awards.
«Jay-Z, звездный рэпер и предприниматель, настоящее имя которого Шон Картер, в воскресенье был обвинен в судебном процессе по делу об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, предположительно совместно с Шоном „Дидди“ Комбсом», — передал телеканал. Отмечается, что обвинение на репера поступило анонимно.
Аноним, назвавшийся «Джейн Доу», заявил, что Jay-Z совершил акт насилия над девочкой после церемонии вручения премий MTV Video Music Awards в 2000 году. Первый судебный иск был подан в октябре в Южном округе Нью-Йорка, где в качестве ответчика выступал Шон Комбс. В воскресенье иск был подан заново, чтобы включить также Шона Картера.
Ранее был арестован рэпер Шон Комбс. Ему были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в частности, в вымогательстве, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя месяц после ареста на черном рынке выставили на продажу телефон музыканта. По мнению американских СМИ, на устройстве мог сохраниться компромат последних трех лет жизни Комбса.
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