Авария произошла 5 декабря вблизи поселка СадовогоФото: предоставлено ГАИ Свердловской области
Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом.
«По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства.
По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии.
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Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом. «По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства. По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии.