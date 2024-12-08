В Екатеринбурге школьник прогулял учебу и погиб. Фото

09 декабря 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Авария произошла 5 декабря вблизи поселка Садового Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом. «По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства. По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии. Авария произошла 5 декабря Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области Подросток скончался на месте происшествия Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом. «По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства. По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии.