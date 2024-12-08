08 декабря 2024

В Екатеринбурге школьник прогулял учебу и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 5 декабря вблизи поселка Садового
Авария произошла 5 декабря вблизи поселка Садового Фото:

Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом.

«По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства.

По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии.

Авария произошла 5 декабря
Авария произошла 5 декабря
Фото:
Подросток скончался на месте происшествия
Подросток скончался на месте происшествия
Фото:

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Скончавшимся 5 декабря в ДТП на трассе возле поселка Садового (Екатеринбург) стал 17-летний школьник Артем. В день трагедии, по словам источника URA.RU, парень прогулял учебу и поехал на заработки с соседом. «По предварительным данным, в припаркованный грузовик, в котором был подросток, врезался уроженец Азербайджана. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства. По данным областной ГАИ, в грузовик въехал фургон. Его водитель, предварительно, не справился с управлением и выехал на обочину. Оба шофера были трезвы, травм не получили. Полиция проводит расследование, чтобы установить окончательную причину аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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