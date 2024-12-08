08 декабря 2024

В пьяной драке житель Магнитогорска оставил соседа без глаза

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Соседи подрались дома у одного из них
Соседи подрались дома у одного из них Фото:

Житель города Магнитогорска Челябинской области в пьяной драке выдавил глаз соседу. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщили в Орджоникидзевском районном суде.

«Суд признал магнитогорца виновным по части первой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — сообщили в суде, пишет сайт «Верстов.Инфо».

Конфликт произошел в октябре 2023 года. Сосед помог соседу установить в автомобиль сына аккумулятор. Мужчины обмыли дело, выпив бутылку водки во дворе. После чего продолжили застолье у одного из них дома.

Когда алкоголь закончился, хозяин предложил соседу пойти домой. Тот предложил выпить еще, а услышав отказ, принялся душить соседа. Тогда подсудимый выдавил мужчине глаз и тот без сознания упал. В больнице он рассказал, что не помнит происходящее с момента, когда зашел к соседу в гости.

После происшествия пострадавший почти перестал выходить на улицу и практически потерял возможность водить машину, что было для него важно, рассказала на суде жена. Мужчина сильно переживал из-за случившегося и летом 2024 года скончался.

Сосед выплатил пострадавшей стороне 800 тысяч рублей в качестве морального вреда. Сын погибшего не настаивал на строгом наказании для обидчика своего отца.

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Житель города Магнитогорска Челябинской области в пьяной драке выдавил глаз соседу. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщили в Орджоникидзевском районном суде. «Суд признал магнитогорца виновным по части первой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — сообщили в суде, пишет сайт «Верстов.Инфо». Конфликт произошел в октябре 2023 года. Сосед помог соседу установить в автомобиль сына аккумулятор. Мужчины обмыли дело, выпив бутылку водки во дворе. После чего продолжили застолье у одного из них дома. Когда алкоголь закончился, хозяин предложил соседу пойти домой. Тот предложил выпить еще, а услышав отказ, принялся душить соседа. Тогда подсудимый выдавил мужчине глаз и тот без сознания упал. В больнице он рассказал, что не помнит происходящее с момента, когда зашел к соседу в гости. После происшествия пострадавший почти перестал выходить на улицу и практически потерял возможность водить машину, что было для него важно, рассказала на суде жена. Мужчина сильно переживал из-за случившегося и летом 2024 года скончался. Сосед выплатил пострадавшей стороне 800 тысяч рублей в качестве морального вреда. Сын погибшего не настаивал на строгом наказании для обидчика своего отца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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