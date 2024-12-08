08 декабря 2024

УрФУ раздаст деньги студентам из Сирии

Студенты УрФУ из Сирии получат материальную помощь за три месяца
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День первый в УрФУ. Екатеринбург, студенческий билет, студенты, день первый
Сирийские студенты получат материальную поддержку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Сирии вскоре получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. На данный момент в вузе учатся 28 сирийских граждан Сирии. Материальная поддержка составит три прожиточных минимума.

«28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине. Они получат материальную помощь в размере трех прожиточных минимумов из расчета на декабрь, январь и февраль», — говорится в официальном telegram-канале вуза.

В последние дни ноября 2024 года в Сирии наблюдалось обострение столкновений между правительственными силами САР и повстанцами. В ходе этих боев террористы не только атаковали позиции правительства, но и захватили несколько населенных пунктов, укрепив свои позиции в них. Россия, поддерживающая сирийское правительство, сообщала о нанесении ударов по технике и личному составу оппозиционных вооруженных группировок. 8 декабря стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад временно покинул столицу Дамаск. Также было сообщено, что оппозиционные боевики взяли под свой контроль здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие ключевые государственные учреждения. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.

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Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Сирии вскоре получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. На данный момент в вузе учатся 28 сирийских граждан Сирии. Материальная поддержка составит три прожиточных минимума. «28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине. Они получат материальную помощь в размере трех прожиточных минимумов из расчета на декабрь, январь и февраль», — говорится в официальном telegram-канале вуза. В последние дни ноября 2024 года в Сирии наблюдалось обострение столкновений между правительственными силами САР и повстанцами. В ходе этих боев террористы не только атаковали позиции правительства, но и захватили несколько населенных пунктов, укрепив свои позиции в них. Россия, поддерживающая сирийское правительство, сообщала о нанесении ударов по технике и личному составу оппозиционных вооруженных группировок. 8 декабря стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад временно покинул столицу Дамаск. Также было сообщено, что оппозиционные боевики взяли под свой контроль здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие ключевые государственные учреждения. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.
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