УрФУ раздаст деньги студентам из Сирии

Студенты УрФУ из Сирии получат материальную помощь за три месяца

09 декабря 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сирийские студенты получат материальную поддержку (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Сирии вскоре получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. На данный момент в вузе учатся 28 сирийских граждан Сирии. Материальная поддержка составит три прожиточных минимума. «28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине. Они получат материальную помощь в размере трех прожиточных минимумов из расчета на декабрь, январь и февраль», — говорится в официальном telegram-канале вуза. В последние дни ноября 2024 года в Сирии наблюдалось обострение столкновений между правительственными силами САР и повстанцами. В ходе этих боев террористы не только атаковали позиции правительства, но и захватили несколько населенных пунктов, укрепив свои позиции в них. Россия, поддерживающая сирийское правительство, сообщала о нанесении ударов по технике и личному составу оппозиционных вооруженных группировок. 8 декабря стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад временно покинул столицу Дамаск. Также было сообщено, что оппозиционные боевики взяли под свой контроль здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие ключевые государственные учреждения. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Сирии вскоре получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. На данный момент в вузе учатся 28 сирийских граждан Сирии. Материальная поддержка составит три прожиточных минимума. «28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине. Они получат материальную помощь в размере трех прожиточных минимумов из расчета на декабрь, январь и февраль», — говорится в официальном telegram-канале вуза. В последние дни ноября 2024 года в Сирии наблюдалось обострение столкновений между правительственными силами САР и повстанцами. В ходе этих боев террористы не только атаковали позиции правительства, но и захватили несколько населенных пунктов, укрепив свои позиции в них. Россия, поддерживающая сирийское правительство, сообщала о нанесении ударов по технике и личному составу оппозиционных вооруженных группировок. 8 декабря стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад временно покинул столицу Дамаск. Также было сообщено, что оппозиционные боевики взяли под свой контроль здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие ключевые государственные учреждения. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.