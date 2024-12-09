Mash: при взрыве машины в Донецке погиб начальник колонии, где сидели «азовцы»*

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Погибший Сергей Евсюков был главой колонии в Еленовке, где находились военнопленные «азовцы»
Погибший Сергей Евсюков был главой колонии в Еленовке, где находились военнопленные «азовцы» Фото:

При взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщает Mash. В этой колонии находились военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали». 

«После взрыва машины в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии», — передает Mash. По предварительным данным, под авто было заложено около 100 граммов взрывчатки. 

На Украине против Евсюкова заводили уголовное дело. Главу колонии и его зама обвиняли в смерти пленных с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда ВСУ нанесли по колонии удары HIMARS. По сообщению Минобороны России, тогда погибли 53 человека, более 70 были ранены.

*Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

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При взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщает Mash. В этой колонии находились военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали».  «После взрыва машины в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии», — передает Mash. По предварительным данным, под авто было заложено около 100 граммов взрывчатки.  На Украине против Евсюкова заводили уголовное дело. Главу колонии и его зама обвиняли в смерти пленных с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда ВСУ нанесли по колонии удары HIMARS. По сообщению Минобороны России, тогда погибли 53 человека, более 70 были ранены. *Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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