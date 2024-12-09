Mash: при взрыве машины в Донецке погиб начальник колонии, где сидели «азовцы»*

При взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщает Mash. В этой колонии находились военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали».
«После взрыва машины в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии», — передает Mash. По предварительным данным, под авто было заложено около 100 граммов взрывчатки.
На Украине против Евсюкова заводили уголовное дело. Главу колонии и его зама обвиняли в смерти пленных с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда ВСУ нанесли по колонии удары HIMARS. По сообщению Минобороны России, тогда погибли 53 человека, более 70 были ранены.
*Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
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